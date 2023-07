Riedel entrega maquinários para recuperar estradas em cidades e ajudar no campo

O governador Eduardo Riedel entregou maquinários para 19 municípios durante a segunda-feira (17) como forma de ajudar na recuperação de estradas, mas também contribuir no escoamento da produção.

Foram investidos mais de R$ 15,6 milhões e a intenção também é levar adiante o lema de um Estado verde, próspero e inclusivo.

“Nosso objetivo é atender as pessoas. Este investimento é o resultado de um trabalho conjunto. O Prosolo é um programa que já aplicou mais de R$ 180 milhões em equipamentos, máquinas e patrulhas para os 79 municípios. Agora pela boa administração destes recursos nós viabilizamos mais 19 motoniveladoras”, disse Riedel.

Ele explicou que a escolha das cidades contempladas nesta remessa teve como critério aquelas que têm maior extensão de estradas vicinais. Foram entregues 19 motoniveladoras para as seguintes cidades:

Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Dourados, Iguatemi, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas.

Elas (motoniveladora) foram adquiridas por meio de saldo que o Estado tinha em convênio com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Este investimento faz parte do programa Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água) desenvolvido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

