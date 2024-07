Riedel entrega trecho de asfalto que liga Camapuã a Ribas do Rio Pardo

Para impulsionar o escoamento do novo polo de celulose de Mato Grosso do Sul e do Brasil, o governador do Estado, Eduardo Riedel, entregou a primeira fase da obra de pavimentação da MS-338, que liga os municípios de Camapuã a Ribas do Rio Pardo, o primeiro no centro-norte do Estado e o segundo no centro-leste.

Este primeiro lote, inaugurado nesta sexta-feira (12), teve 45,3 km de pavimentação, com investimento do Governo de MS no valor de R$ 121,7 milhões. A solenidade ocorreu no entroncamento com a BR-060, em Camapuã.

"Uma obra que traz impacto muito grande para as cidades e aumenta a competitividade de toda região, promovendo integração", afirmou o governador.

Riedel lembrou que a região está recebendo grandes investimentos em diferentes setores. "Ao Governo cabe criar as condições adequadas de infraestrutura. Com a vinda de empresas acessórias, novos investimentos no campo e outras ações que trazem benefícios a todos os municípios ao redor. Isto gera emprego e renda a população".

Partindo do cruzamento com a MS-357 em Camapuã, a primeira frente de obra na MS-338 segue até o entroncamento com a MS-245. Esta ligação entre os dois municípios vai reduzir o tempo de percurso, melhorar o escoamento da produção e facilitar o acesso em toda região, que tem convivido com um 'boom' econômico devido a instalação da fábrica da Suzano em Ribas.

O segundo lote da obra está em andamento e terá mais 66,2 km de pavimentação, partindo do município de Ribas do Rio Pardo, com investimento de R$ 182,5 milhões.

