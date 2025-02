Rio Brilhante inaugura maternidade com estrutura e atendimento ampliados

O Hospital e Maternidade Associação Beneficente de Rio Brilhante passou a funcionar na última sexta-feira (21), após a inauguração do espaço que conta com melhorias para atendimento da população e garante a necessidade dos cuidados médicos para as gestantes.

A obra foi realizada por meio da parceria entre Governo do Estado, prefeitura e o Hospital e Maternidade Associação Beneficente e inclui três etapas. O investimento total é de R$ 5,2 milhões, sendo R$ 4,3 oriundos de recursos estadual e o restante como contrapartida da prefeitura.

A primeira fase da reforma, já concluída, trouxe a ampliação do centro cirúrgico com a construção de três salas cirúrgicas e uma exclusiva para partos, dobrando a capacidade de atendimento. A maternidade agora conta também com três leitos para PNH (Parto Normal Humanizado), oferecendo um ambiente mais adequado e seguro para as gestantes.

Além disso, a reforma prevê a revitalização do pronto-socorro, com melhorias nas instalações para garantir maior eficiência no atendimento de urgências. A terceira fase da obra contemplará a atualização da farmácia e da central de esterilização de materiais, essenciais para a segurança no atendimento à população.

Diretora do hospital, Lívia Cabelo explica que a ampliação teve a preocupação de incorporar aspectos de infraestrutura que permitissem atendimento mais humanizado, como a instalação de banheiras para partos, proporcionando mais conforto para as pacientes.

