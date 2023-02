Rio Miranda corre risco de transbordar após três dias chuvosos

Foram três dias chuvosos, mas suficientes para fazer com o que o Rio Miranda, em Bonito, entrasse no nível de emergência e o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitir um alerta, neste domingo (19), para o possível risco de transbordamento.

Segundo a nota divulgada, foram 39 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, fazendo com que o rio subisse o equivalente a 2 metros, chegando a impressionantes 6,7 metros.

No entanto, a situação já era considerada preocupante e acompanhada de perto, pois no dia 17 de fevereiro, o nível do rio subiu para 4,7 metros e se manteve até o novo período de chuvas.

O possível transbordamento poderá causar danos significativos na cidade e risco à população, que segundo o Imasul, "moram nas áreas próximas ao curso hídrico com o processo de invasão das águas".

