Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena

O nível do Rio Limoeiro subiu repentinamente nesta sexta-feira (2) e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul precisou realizar o resgate de 44 turistas e quatro guias que faziam atividades de aventura na região da Serra da Bodoquena. A elevação da água, causada pelas chuvas, interrompeu a travessia do grupo, que foi retirado do local por meio de uma operação preventiva.

De acordo com o site Bonito Mais, os bombeiros foram acionados por volta do meio-dia, após guias e operadores do atrativo, que trabalha com trilhas, caiaque e atividades de aventura, interromperem a passagem e solicitarem apoio. Uma equipe com quatro militares, equipada com materiais de salvamento, se deslocou até a área, que possui terreno acidentado e acesso difícil.

No local, foi montado um sistema de travessia com cordas, única alternativa segura para cruzar o rio. A operação durou entre quatro e cinco horas, considerando deslocamento e execução do resgate.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Todos estavam acompanhados por guias e utilizando equipamentos de segurança. A ação reforça a importância da prevenção e da integração entre operadores de turismo e Corpo de Bombeiros.

