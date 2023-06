Rolê aleatório? Rapaz acorda ao lado de S10 pegando fogo e procura polícia em MS

Durante a madrugada desta quarta-feira (28), um rapaz, de 29 anos, procurou a Polícia Civil para registrar uma situação em que ele não se lembra do que aconteceu exatamente, após acordar do lado de sua caminhonete pegando fogo em uma fazenda de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

O caso teria acontecido durante a madrugada, quando o rapaz estava em sua fazenda e por volta das 2h da manhã, teria ido até a residência de um amigo, na rua Santa Lúcia.

Por volta das 5h, ele teria acordado ao lado de sua caminhonete, uma Chevrolet S10, pegando fogo, onde ele se deparou com a presença do Corpo de Bombeiros que controlou o incêndio e a Polícia Militar.

Após o fato, ele procurou a delegacia relatando que não sabe o que aconteceu, nem mesmo quando saiu do veículo.

Dessa forma, o registro foi feito pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e passa a ser investigado pelas autoridades.

