'Sabe aquela intuição': Mãe desabafa após possível feminicídio da filha em Cassilândia

Saiba Mais Polícia Suspeito de matar companheira e jogar o corpo dela no rio é preso em Cassilândia

O desaparecimento e possível feminicídio contra a técnica de enfermagem Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, ganha contornos dramáticos após o desabafo da mãe Fátima Aparecida Ramos, que afirmou com todas as letras que o genro matou a mulher e a jogou no rio Aporé, em Cassilândia.

Em entrevista ao jornalista Marcondi Marques, a mãe revelou que já tinha um pressentimento ruim desde o domingo, quando não recebeu uma mensagem pelo Dia das Mães.

"Sabe aquela intuição de que eu já sabia? Ela não me mandou mensagem de Dia das Mães para mim, eu liguei para ela e o telefone desligado", disse, revelando que ligou para o genro e ele desviou do assunto, dizendo que a mulher estava indo para Itajá, em Goiás.

Segundo ela, a filha sofreu por anos agressões físicas, psicológicas e verbais do companheiro, identificado como Andreico.

"Várias vezes fui buscar ela após apanhar do esposo. Ele não vinha na minha casa, mas ia na casa da avó dela com presentes e reconquistava ela", contou. O ciclo de violência se agravou ao ponto de afastar até o próprio filho da vítima. "Ele me disse: 'vó, o Andreico bateu tanto na minha mãe que eu ouvi ela vomitando'".

Ainda conforme Fátima, o companheiro matou a vítima, arrastou o corpo por cerca de 10 metros e o jogou em um rio. O corpo ainda não foi encontrado, e o caso segue sem solução. “Pelo tanto de sangue que estava lá, é sem chance de vida”, disse.

O suspeito foi preso temporariamente nesta terça-feira (13) e ficará recluso até que o caso seja solucionado e o corpo encontrado.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Suspeito de matar companheira e jogar o corpo dela no rio é preso em Cassilândia

Deixe seu Comentário

Leia Também