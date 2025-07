Segundo morto em confronto em Mundo Novo é paraguaio e com várias passagens

Foi identificado como Jorge Daniel Osório, de 25 anos, o segundo criminoso que morreu em uma troca de tiros com policiais civis e militares na Linha Internacional, em Mundo Novo - a 463 quilômetros de Campo Grande.

Ele era de cidadania paraguaia, possuindo antecedentes criminais tanto no Paraguai, quanto no Brasil. Um dos últimos atos, inclusive, segundo a Polícia Civil, ele entrou em confronto com policiais em Ponta Porã.

O outro criminoso havia sido identificado como Marcos Lima Fernandes, de 39 anos, que estava foragido e tinha dois mandados de prisão em aberto. Além das mortes, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12 e um revólver de calibre 38, além das munições.

Eles pertenciam a um grupo de assaltantes que estavam cometendo roubos a mão armada na rodovia. Um dos últimos atos, inclusive, segundo o delegado Alex Júnior da Silva, um veículo havia sido roubado nesta sexta-feira.

Segundo divulgado pela Polícia Civil na tarde deste sábado (5), a ação foi coordenada pela Delegacia de Mundo Novo, que no início da manhã recebeu informações sobre um grupo armado que estaria trafegando próximo à linha internacional.

Diante das informações, foram acionadas equipes da polícia militar, polícia militar ambiental e DOF, que juntamente com policiais civis, realizaram buscas no local. Neste primeiro momento, os suspeitos não foram localizados.

Já no período vespertino, a delegacia tomou conhecimento de que na mesma região, quatro indivíduos armados teriam tomado um veículo em assalto.

Novamente as equipes deslocaram-se à região e desta vez identificaram que os suspeitos teriam abandonado o veículo roubado e empreendido fuga por uma grande área de plantação de milho.

Durante incursão a área de plantação pelos policiais civis e militares do DOF, Marcos e o outro comparsa foram localizados em pontos diversos. Ambos estavam armados e efetuaram disparos contra as equipes, que reagiram.

Nos confrontos, os dois suspeitos foram feridos e socorridos pelas próprias equipes policiais até o hospital de Mundo Novo, local em que vieram a óbito, minutos depois.

