Segurança é encontrado morto em agência bancária de Iguatemi

Um segurança de uma agência bancária, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto dentro do banco em que trabalhava na manhã desta sexta-feira (25), em Iguatemi - a 466 km de Campo Grande.

Segundo o jornalista Francisco Maranata, quem encontrou o corpo foi um colega de trabalho do homem, que chegou no local para iniciar o plantão.

As causas da morte estão sendo apuradas, mas a principal suspeita é que ele tenha cometido suicídio. A Policia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os trâmites necessários.

