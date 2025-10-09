Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado

Ladrão, até o momento não identificado, morreu na madrugada desta quinta-feira (9), após ser atingido por um disparo de arma de fogo enquanto tentava furtar motocicletas e peças de veículos do pátio do Detran de Aparecida do Taboado - a 457 quilômetros de Campo Grande.

Quem efetuou o disparo foi o segurança do local, que percebeu que na ação criminosa, havia mais quatro ladrões, que conseguiram fugir do local antes da chegada das autoridades.

Conforme detalhes da ocorrência, o ladrão foi atingido pelo tiro ainda no pátio, mas ao pular o muro para fugir do local, não resistiu e caiu na calçada do lado de fora, vindo a óbito.

Os demais suspeitos conseguiram fugir, a princípio, sem levar quaisquer dos objetos desejados do pátio do Detran.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os trabalhos de praxe.

O caso deverá ser investigado e buscar detalhes para saber quem são os demais envolvidos na tentativa de furto.

