Segurança morto em confronto mantinha esposa em cárcere privado em Itaporã

Saiba Mais Polícia Homem morre ao entrar em confronto com a Polícia Militar em Itaporã

O segurança Leonardo Rodrigues Vieira, de 30 anos, que morreu em confronto com a Polícia Militar neste final de semana em Itaporã, mantinha a própria companheira, de 27 anos, em cárcere privado.

Tudo foi descoberto após uma ligação de uma moradora, que seria a mãe da jovem, para a Polícia Militar alertando que estava acontecendo uma briga entre o casal na residência onde moravam, na rua Abelardo Borba.

Segundo o site Ligado na Notícia, a Polícia Militar chegou no local e conversou com a pessoa que os acionou e levou para o imóvel aos fundos, onde o casal vivia. Ainda conforme o site, a mulher saiu chorando e nesse momento, os militares entraram na residência.

Leonardo apareceu segurando uma arma de fogo e foi dado a ordem para ele soltar o armamento, no entanto, continuou armado e com a arma em punho, ameaçando a integridade dos policiais, que não viram outra alternativa a não atirar e desarmá-lo.

O primeiro disparo não causou efeito no segurança, que ficou em pé e manteve a postura, onde foi realizado um novo disparo e dessa vez, Leonardo caiu no sofá. Uma equipe de socorro foi acionada, mas o suspeito não resistiu e foi a óbito ainda no local.

A jovem, esposa do acusado, relatou que era mantida em cárcere privado e sofria diversas ameaças de forma constante. Ela informou ainda que o companheiro vivia andando armado em casa e chegou a pensar em pedir medida protetiva, mas desistiu por medo.

Durante buscas no imóvel, foram apreendidas duas armas de fogo tipo revólver, uma pistola, munições, um soco-inglês e um coldre, guardados em um cofre sob o colchão.

