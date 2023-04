Sem a mãe, filhote de veado é encontrado na ponte de divisa de MS e Goiás

Um filhote de animal silvestre da espécie veado-mateiro (Manzana americana) foi encontrado, na noite de ontem (19), abandonado e sem mãe, próximo a ponte da divisa de Mato Grosso do Sul e Goiás. Policiais Militares Ambientais de Cassilândia resgataram o animal.

O filhote foi encontrado e recolhido por um morador do centro de Cassilândia, segundo ele, o animal estava sozinho e sem alimento.

Na casa do homem, o veado foi alimentado, hidratado e capturado pela PMA que encaminharam ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAES) parceiro do IBAMA, localizado na cidade vizinha de Aporé (GO), na divisa de Estado

