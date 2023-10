Sem aceitar término, homem bate na ex-mulher com fio elétrico na frente da filha em Coxim

Durante a segunda-feira (16), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 27 anos, acusado de agredir sua ex-mulher, de 21 anos, com fio elétrico na cidade de Coxim - a 266 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações policiais, o suspeito e a vítima estavam separados há oito meses, porém ele ainda não aceitou o fim do relacionamento. Pela manhã, por volta das 8h, o autor foi até a casa da vítima e passou a agredi-la com um cabo de fio elétrico por todo seu corpo, além de desferir socos e tapas no rosto dela.

As ameaças também eram constantes, onde o agressor dizia que se a mulher não fosse dele, não seria de mais ninguém. As agressões e as ameaças, inclusive, aconteceram na frente da filha da vítima, que tem apenas 2 anos.

A denúncia na delegacia só aconteceu no período da tarde, quando a mulher, com a ajuda de um vizinho, conseguiu acionar a Polícia Militar. O registro foi feito na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e os policiais civis realizaram diligências e logo conseguiram encontrar e capturar o autor.

A Polícia Civil destacou que o agressor já estava sendo investigado por violentar a mesma vítima no mês de janeiro de 2023, ocasião em que, possivelmente em decorrência das agressões, ela perdeu uma gestação de 36 semanas.

