Interior

Sem água, comida e magros, cães e filhotes são resgatados em Nova Andradina

Cadela foi encontrada morta no meio do quintal da residência. Proprietário teria viajado para fazenda

09 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Um dos cães resgatados estava em completa magrezaUm dos cães resgatados estava em completa magreza   (Jornal da Nova)

Cães e filhotes foram resgatados de uma situação extrema de maus-tratos na noite desta segunda-feira (8), em uma residência no Residencial Portal do Parque, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Uma cadela foi encontrada morta no meio do quintal, assim que uma equipe da Polícia Militar e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) conseguiram arrombar o portão e entrar no imóvel.

Segundo o site Jornal da Nova, ainda no quintal estava outra cadela extremamente magra em convulsão, um cachorro debilitado e vários filhotes em estado de desidratação e fome.

No local, as equipes constataram que o cenário era de completo abandono, pois as vasilhas estavam secas, não havia água ou comida, além de vários locais com fezes dos próprios animais, indicando a ausência de cuidado há dias.

Vizinhos relataram que tentavam alimentar os animais pelas frestas do portão. O responsável pelo imóvel teria deixado os cães no local e viajado para uma fazenda.

Em relação aos animais, um cão foi encaminhado para uma ONG de proteção animal de Nova Andradina, enquanto os demais resgatados foram levados ao CCZ.

O caso de maus-tratos foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, que vai investigar e responsabilizar o proprietário pelo crime cometido.

