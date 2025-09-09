Sem água, comida e magros, cães e filhotes são resgatados em Nova Andradina

Cães e filhotes foram resgatados de uma situação extrema de maus-tratos na noite desta segunda-feira (8), em uma residência no Residencial Portal do Parque, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.
Uma cadela foi encontrada morta no meio do quintal, assim que uma equipe da Polícia Militar e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) conseguiram arrombar o portão e entrar no imóvel.
Segundo o site Jornal da Nova, ainda no quintal estava outra cadela extremamente magra em convulsão, um cachorro debilitado e vários filhotes em estado de desidratação e fome.
No local, as equipes constataram que o cenário era de completo abandono, pois as vasilhas estavam secas, não havia água ou comida, além de vários locais com fezes dos próprios animais, indicando a ausência de cuidado há dias.
Vizinhos relataram que tentavam alimentar os animais pelas frestas do portão. O responsável pelo imóvel teria deixado os cães no local e viajado para uma fazenda.
Em relação aos animais, um cão foi encaminhado para uma ONG de proteção animal de Nova Andradina, enquanto os demais resgatados foram levados ao CCZ.
O caso de maus-tratos foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, que vai investigar e responsabilizar o proprietário pelo crime cometido.Reportar Erro