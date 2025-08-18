Sem capacete e descalço, motociclista morre em acidente em Terenos

Motociclista, de 53 anos, que não teve a identificação revelada, morreu em acidente de trânsito em uma estrada rural de Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande, na tarde deste domingo (17).

Segundo informações do boletim de ocorrência, não havia indícios de que outro veículo pudesse estar envolvido no acidente, levantando a suspeita de que o homem tenha sofrido uma queda acidental.

No local, as autoridades constataram que a vítima não estava usando capacete e sofreu uma fratura na cabeça. Além disso, estava descalço e sem camiseta.

Familiares estiveram no local e a motocicleta, uma Honda Tornado XR 250, foi entregue para o filho.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

