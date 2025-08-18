Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Sem capacete e descalço, motociclista morre em acidente em Terenos

Suspeita é que ele tenha sofrido uma queda acidental em uma estrada rural do município

18 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Motocicleta envolvida no acidenteMotocicleta envolvida no acidente   (Liga da Justiça Rádio/TV)

Motociclista, de 53 anos, que não teve a identificação revelada, morreu em acidente de trânsito em uma estrada rural de Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande, na tarde deste domingo (17).

Segundo informações do boletim de ocorrência, não havia indícios de que outro veículo pudesse estar envolvido no acidente, levantando a suspeita de que o homem tenha sofrido uma queda acidental.

No local, as autoridades constataram que a vítima não estava usando capacete e sofreu uma fratura na cabeça. Além disso, estava descalço e sem camiseta.

Familiares estiveram no local e a motocicleta, uma Honda Tornado XR 250, foi entregue para o filho.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hugo e Rubia
Justiça
Rúbia e outros réus vão a júri pelo homicídio e esquartejamento de jogador em MS
Aldo está sendo procurado pela polícia
Interior
Polícia prende atirador que matou homem em ponto de ônibus em Corumbá
 Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá
Ônibus parou nas margens da rodovia
Interior
Ônibus com jogadores mirins de Chapadão do Sul capota na BR-060 e deixa dois feridos
Motociclista morreu antes da chegada do socorro
Interior
Motociclista morre após bater contra poste de iluminação em Dourados
Motocicleta bateu em carro estacionado
Interior
JD1TV: Garupa de motocicleta morre após acidente com carro em Ponta Porã
Carro foi parar nas margens da pista
Interior
JD1TV: Passageira morre e quatro ficam feridos em acidente entre carro e ônibus em MS
Carro ficou bem danificado no acidente
Interior
Homens ficam feridos em capotamento na MS-276, em Batayporã
Clovis morreu no acidente
Interior
Motociclista de 23 anos morre em acidente durante racha em Sidrolândia

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS