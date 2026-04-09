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Sem estrutura adequada, bebê morre após parto e mãe acusa negligência em Nova Alvorada do Sul

Hospital sem anestesista e pediatra teria realizado manobras com uso de força e atrasado transferência de gestante de alto risco; caso é investigado

09 abril 2026 - 16h10Taynara Menezes
Funeral de criança/Imagem ilustrativaFuneral de criança/Imagem ilustrativa   (Foto: Reprodução)

A falta de estrutura em um hospital pode ter contribuído para a morte de um recém-nascido, em Nova Alvorada do Sul, em Mato Grosso do Sul. O caso, registrado como suspeita de negligência médica, envolve uma gestante de alto risco que enfrentou demora no atendimento, uso de procedimentos controversos e falhas na transferência.

Conforme o boletim de ocorrência, a gestante, com aproximadamente 33 semanas de gestação, deu entrada em trabalho de parto por volta das 17h desta quarta-feira (8), em um hospital do município. A unidade, conforme o registro, não possui anestesista nem pediatra, tendo Campo Grande como referência para atendimentos de maior complexidade.

A paciente permaneceu no local até cerca de meia-noite, período em que houve tentativa de parto normal sem sucesso. Durante o atendimento, teriam sido realizadas diversas manobras, incluindo o procedimento conhecido como “Kristeller”, com uso de força. O relato aponta ainda possíveis lesões na paciente, além da utilização de fórceps para tentar auxiliar na saída do bebê.

Ainda segundo a ocorrência, por volta das 00h27, a família foi informada de que a gestante seria transferida para Rio Brilhante, apesar da alegação de que a referência correta seria Campo Grande. O documento também indica que não houve regulação prévia para a transferência.

Na unidade de destino, a chegada da paciente ocorreu em meio a uma situação considerada caótica, com equipes médicas divergindo sobre a condução do caso. Profissionais teriam acessado diretamente o centro cirúrgico sem comunicação prévia, o que gerou tumulto no ambiente hospitalar.

O recém-nascido já apresentava sofrimento fetal ao nascer, precisou ser entubado, mas não resistiu e morreu por volta das 4h da manhã. O caso foi registrado em delegacia e será investigado para apurar possíveis responsabilidades.

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