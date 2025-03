Sem licitaÃ§Ã£o, prefeitura de DeodÃ¡polis contrata escritÃ³rio de advocacia por R$ 300 mil

A Prefeitura Municipal de Deodápolis, sob gestão do prefeito Jean Carlos Silva Gomes, o “Jean da Saúde” (PSDB), contratou sem licitação o escritório Luiz Cláudio Neto Palermo – Sociedade Individual de Advocacia.

O contrato, no valor global de R$ 300 mil, tem duração de 12 meses e prevê assessoria e consultoria jurídica para adequação do município à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O pagamento será realizado em até 30 dias após a entrega do relatório dos serviços prestados, acompanhado de Nota Fiscal ou Fatura. A contratação foi fundamentada no artigo 74, inciso III, alíneas “C”, “E”, “F” e § 3º da Lei 14.133/21, além das Leis 14.039/2020 e 13.709/2018. As informações foram extraídas do Diário Oficial do Município e do Portal da Transparência.

Outro Lado – A reportagem solicitou um posicionamento da Prefeitura de Deodápolis, porém, até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também