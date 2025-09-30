Menu
Sem saber motivo, homem é esfaqueado nas costas e 'Raridade' é preso em Sidrolândia

Suspeito já é conhecido pela polícia por ter várias passagens

30 setembro 2025 - 11h37Luiz Vinicius
Vítima foi levada para o hospitalVítima foi levada para o hospital   (Babalizando MS)

Homem, de 38 anos, foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar na noite desta segunda-feira (29), após ser esfaqueado nas costas. O suspeito, identificado como 'Raridade', de 24 anos, foi localizado e preso em flagrante, em Sidrolândia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pelo loteamento Jatobá e nas imediações de um bar, foi atingido com uma facada nas costas.

Para a Polícia Militar, a vítima disse desconhecer a razão do crime cometido pelo suspeito. Uma equipe de socorro foi acionada para encaminhar a vítima até a unidade hospitalar da cidade, permanecendo na ala vermelha.

Durante as diligências, a polícia localizou 'Raridade' em uma vila de casas - conhecida por tráfico de drogas, e conseguiu deter o suspeito, que já era conhecido do meio policial por ter várias passagens.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e resistência na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

