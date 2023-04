Seminu, homem é encontrado morto com várias facadas pelo corpo em Dourados

Fernando Pedroso, de 40 anos, foi encontrado morto, trajando camiseta e uma cueca, na manhã desta quarta-feira (26) na Vila Índio, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Encontrado por populares, a vítima estava com diversos ferimentos pelo corpo provocados por facadas.

Segundo o site Ligado da Notícia, a vítima era conhecida como 'Durex' e estava sujo de lama quando localizado.

Os golpes de faca atingiram o pescoço, braços e mãos.

A suspeita da Polícia Civil é que o homicídio tenha ocorrido entre a noite de terça-feira (25) e a madrugada desta quarta.

A Perícia Científica e os policiais estiveram pelo local do achado de cadáver e iniciaram as investigações para tentar encontrar o autor e identificar a motivação do crime.

