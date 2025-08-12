Servidor é alvo da PF após fingir ser auditor para extorquir motoristas em rodovia de MS

Servidor público foi alvo da Operação Impostor, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Corregedoria da Receita Federal, na manhã desta terça-feira (12), em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.
Informações divulgadas pelo órgão apontam que o servidor fingia ser um auditor fiscal ou analista tributário para extorquir motoristas de ônibus na BR-262.
Segundo a apuração, os valores exigidos das vítimas eram recebidos por meio da conta bancária de uma pessoa próxima ao investigado.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão do invesigado, onde os agentes localizaram aparelhos eletrônicos e outros materiais.
O servidor investigado poderá responder pelos crimes de corrupção e usurpação de função pública.Reportar Erro
