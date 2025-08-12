Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Servidor é alvo da PF após fingir ser auditor para extorquir motoristas em rodovia de MS

Os valores exigidos das vítimas eram recebidos por meio da conta bancária de uma pessoa próxima ao investigado

12 agosto 2025 - 11h56Luiz Vinicius
Materiais apreendidos na operaçãoMateriais apreendidos na operação   (Divulgação/PF)

Servidor público foi alvo da Operação Impostor, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Corregedoria da Receita Federal, na manhã desta terça-feira (12), em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo órgão apontam que o servidor fingia ser um auditor fiscal ou analista tributário para extorquir motoristas de ônibus na BR-262.

Segundo a apuração, os valores exigidos das vítimas eram recebidos por meio da conta bancária de uma pessoa próxima ao investigado.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão do invesigado, onde os agentes localizaram aparelhos eletrônicos e outros materiais.

O servidor investigado poderá responder pelos crimes de corrupção e usurpação de função pública.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do TCE-MS -
Interior
TCE-MS suspende pregão de R$ 1 milhão da prefeitura de Nova Andradina
Homem foi identificado e levado até a delegacia de Anaurilândia
Interior
JD1TV: Homem é indiciado por praticar zoofilia contra cão em Anaurilândia
Carro estava bastante destruído
Interior
Desaparecido há dois dias, idoso é encontrado morto em acidente em Três Lagoas
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS investiga pagamentos de gratificações na Câmara de Ribas do Rio Pardo
Gerolina da Silva Alves (PSDB) -
Interior
Acordo entre prefeita de Água Clara e MPMS encerra investigação por autopromoção
Leandro Ferreira Luiz Fedossi -
Interior
TCE pressiona prefeito de Nova Andradina a cobrar dívida de ex-vereador
Vítimas foram identificadas
Interior
Polícia encontra segundo corpo preso em cinto de carro em acidente em rodovia de MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados
Veículo ficou completamente destruído no acidente
Interior
Acidente com carreta deixa carro destruído e uma pessoa morre em rodovia de MS
Caso aconteceu no estacionamento do hospital da cidade de Bonito
Interior
Ambulância que levaria paciente de Bonito a Campo Grande pega fogo em hospital

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'