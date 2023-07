Servidor e empresários são presos em nova fase da operação do Gaeco em Sidrolândia

O servidor público Thiago Basso e os empresários Roberto Valençuela e Uverton da Silva Macedo foram presos durante a manhã desta sexta-feira (21), em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Eles são alvos da segunda fase da Operação Tromper, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), através do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

A Prefeitura Municipal de Sidrolândia foi um dos locais visitados pelos agentes. Ao todo, são quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nessa fase da operação.

Conforme informado pelo site Região News, os agentes estiveram ocupando as salas de licitação, contabilidade e finanças vinculadas as secretarias de Administração e Finanças.

O desdobramento das investigações, depois da primeira fase da Operação “Tromper”, identificou o efetivo conluio entre empresas que participaram de licitações e firmaram contratos com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, que somados chegam a valores milionários.

Também se apurou a existência de uma organização criminosa voltada a fraudes em licitações e desvio de dinheiro público, bem como o pagamento de propina a agentes públicos, inclusive em troca do compartilhamento de informações privilegiadas da administração pública.

