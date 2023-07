Servidor público que importunou sexualmente mulher ganha liberdade em Taquarussu

Saiba Mais Interior Servidor público suspeito de importunação sexual é preso em Taquarussu

Após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (27), 'Jejum', servidor público de Taquarussu - a 334 quilômetros de Campo Grande, recebeu liberdade provisória da Justiça de Batayporã e deixou a cadeia emocionado. Ele havia sido preso em flagrante pelo crime de importunação sexual contra uma mulher na noite de quarta-feira (26).

"O que estão me acusando não aconteceu e vou provar que não devo nada a Justiça", disse o suspeito, ao site Jornal da Nova, logo após deixar a prisão.

Ainda segundo o jornal, o delegado que atendeu o caso não representou pela prisão preventiva por entender cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, foi representado pelo acesso ao telefone de Jejum, pois foi informado que ele usava o celular para conversar com a vítima.

O Ministério Público também se mostrou favorável pela concessão de liberdade provisória. O juiz Walter Arthur Alge Netto deferiu o pedido das duas partes e o telefone deve passar por perícia.

O caso

O homem teria sido acusado de ter entrado na residência de uma mulher, sem seu consentimento, agarrado, forçado um beijo e passado a mão em suas partes íntimas.

A vítima, segundo informou o site Jornal da Nova, procurou a Delegacia de Polícia Civil, registrou o boletim de ocorrência e passou as características e qualificação do suspeito.

Assim, as forças policiais começaram a realizar diligências com o intuito de encontrar o suspeito, quando houve a informação de que ele havia fugido para a cidade de Nova Andradina. O homem foi convencido a ir para a delegacia e por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), foi realizada a prisão em flagrante.

Após isso, ele foi conduzido para novamente para Taquarussu, onde foi feito o auto de prisão em flagrante, logo retornando para a delegacia de Nova Andradina.

