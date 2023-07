Servidor público suspeito de importunação sexual é preso em Taquarussu

Servidor público, conhecido como 'Jejum', da Câmara Municipal de Taquarussu, a 334 quilômetros de Campo Grande, foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante a quarta-feira (26) após ele ser acusado de importunar sexualmente uma mulher.

O homem teria sido acusado de ter entrado na residência de uma mulher, sem seu consentimento, agarrado, forçado um beijo e passado a mão em suas partes íntimas.

A vítima, segundo informou o site Jornal da Nova, procurou a Delegacia de Polícia Civil, registrou o boletim de ocorrência e passou as características e qualificação do suspeito.

Assim, as forças policiais começaram a realizar diligências com o intuito de encontrar o suspeito, quando houve a informação de que ele havia fugido para a cidade de Nova Andradina. O homem foi convencido a ir para a delegacia e por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), foi realizada a prisão em flagrante.

Após isso, ele foi conduzido para novamente para Taquarussu, onde foi feito o auto de prisão em flagrante, logo retornando para a delegacia de Nova Andradina, ficando preso à disposição do Poder Judiciário.

'Jejum' deve passar por audiência de custódia durante a quinta-feira (27).

