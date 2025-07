Sobreviventes de acidente que vitimou duas crianças estão em 3 hospitais de MS

Saiba Mais Interior Acidente mata duas crianças e deixa vários feridos em Taquarussu

Os cinco sobreviventes do grave acidente em Taquarussu na madrugada desta sexta-feira (4), que vitimou duas crianças, estão internados em diferentes hospitais de Mato Grosso do Sul - Nova Andradina, Dourados e Campo Grande, em razão da gravidade dos ferimentos.

As duas crianças que faleceram foram identificadas como Heythor Miguel Messias dos Santos, de 2 anos, e Evellyn Vithorya Messias dos Santos, de 5 anos.

Ao todo são cinco sobreviventes. Segundo o site Nova News, o carro era ocupado pelo condutor, ainda estava a esposa, os três filhos do casal, outro filho da mulher de um relacionamento anterior e uma vizinha da família.

Com o impacto do veículo, um Ford Fiesta, em uma árvore na zona rural de Taquarussu, Heythor e Evellyn, que são filhos do casal, morreram na hora. Os demais foram socorridos em estado grave.

Ainda conforme o site, a vizinha da família está em Nova Andradina, o condutor e um dos filhos do casal foram transferidos para Campo Grande, enquanto a esposa do condutor e o filho dela de outro relacionamento, ambos em situação mais delicada, estão em Dourados.

A Polícia Civil deve aguardar a recuperação da família para iniciar os procedimentos de investigação do acidente, mas antecipou ao site local que foi pedido exame clínico de embriaguez ao condutor.

