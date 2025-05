Soldado do Exército de Bela Vista morre afogado no rio Apa

O soldado do Exército, Deivid Gustavo Vilalva Florentino, de 21 anos, morreu afogado neste domingo (18), no rio Apa, já no lado paraguaio de Bela Vista do Norte, e o corpo dele foi encontrado no início da noite por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Jardim.

Ele pertencia ao 10° Regimento de Cavalaria Mecanizado de Bela Vista. O jovem se afogou e sumiu nas águas do rio enquanto pescava com familiares.

A situação deverá ser apurada pelas autoridades para entender o que aconteceu para que ele caísse nas águas do Rio Apa.

Segundo o site Jardim MS News, as buscas iniciaram durante a tarde e o corpo foi localizado por volta das 20h30.

O corpo foi retirado pelos militares e levado para o IML (Instituto Médico Legal) para os exames de necropsia e posteriormente liberado para a família.

