Solta por aí... Onça é flagrada passeando em Corumbá e bombeiros alertam moradores

Visitinha inesperada! Uma onça-pintada foi vista na noite desse domingo (7), dando um passeio pela cidade de Corumbá, a 413 km de Campo Grande. A passagem do felino por uma área urbana da região foi registrada por uma câmera de segurança de um hotel da Avenida Rio Branco. É preciso que a população fique alerta e evite passar pelo local a noite.

O passeio da onça aconteceu por volta das 20h. As imagens mostram o momento em que ela aparece, primeiro passando pela Avenida e depois entrando no estabelecimento. O gerente do hotel acionou o Corpo de Bombeiros.

Na região, os militares fizeram uma vistoria, mas o animal não foi encontrado. Assista o flagra da câmera de segurança do hotel:



Cuidado!

A região tem um fluxo grande de pessoas que aproveitam a área para realizar caminhadas. Entretanto, o felino passa por esse local todo ano e em seguida atravessa o rio Paraguai. Por isso não é recomendado que as pessoas circulem nessa região durante a noite.

Outros locais que onças-pintadas costumam passar é na Apa Baia Negra, atrás do 17º Batalhão de Fronteira e no Mirante da Capivara. O alerta é para que moradores da região tenham atenção redobrada nessas áreas.

