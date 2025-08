Som alto provoca briga e enteado mata padrasto a facadas em São Gabriel do Oeste

Oilson Alfredo dos Santos Paes, de 29 anos, foi assassinado com pelo menos três facadas no peito na noite deste domingo (3). O acusado do crime é o enteado, de 28 anos, que também ficou ferido com a faca cravada na cabeça.

O caso aconteceu em São Gabriel do Oeste, cerca de 135 quilômetros de Campo Grande. A principal motivação para o crime foi a discussão por som alto.

Informações do portal A Rota da Notícia, Oilson teria chegado na residência embriagado e ligou o som em um volume alto, causando desconforto no enteado, que pediu para ele abaixar o volume.

Porém, ambos acabaram discutindo e entraram em luta corporal. Contudo, ambos se apossaram de uma faca e o padrasto acabou atingido por três golpes e falecido no local, enquanto o enteado ficou com a faca cravada na cabeça.

Ele foi socorrido em estado grave ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

