Sul-mato-grossense é morta a facadas após briga com traficante em Alagoas

Vitória Barbosa dos Reis, de 21 anos, foi assassinada com golpes de faca no último final de semana na cidade de São José da Laje, em Alagoas. Natural de Aparecida do Taboado, ela estava na cidade visitando uma amiga quando se envolveu em uma briga com um traficante.

Segundo informações do site TNH1, o corpo da vítima foi encontrado em uma estrada de barro por um popular na manhã do dia 6 de agosto. Ela teria sido assassinada com golpes de facas que atingiram sua cabeça e partes do corpo.

Ainda de acordo com o site, ninguém foi preso até o momento. O chefe de operações da Delegacia de São José da Laje, Edno Gusmão, relatou que a briga aconteceu em um dia e o assassinato aconteceu no dia seguinte.

"Ela foi até o Alto da Cocada para comprar drogas, e houve uma discussão com o traficante. Mas, ela conseguiu descer o morro com a droga. Só que no outro dia, ela resolveu subir novamente, mas desta vez, acabou assassinada com golpes de faca", disse ao site alagoano.

Vitória é de Aparecida do Taboado, como informado anteriormente. Ela viajou até a cidade para visitar uma amiga e passaria alguns dias, como uma forma de retribuir os 10 dias que a amiga teria passado em sua casa na cidade sul-mato-grossense.

A jovem já teria sido presa por envolvimento com o tráfico. O JD1 Notícias apurou que Vitória foi detida em 11 de março de 2022 por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado, na companhia de um rapaz - essa seria sua única passagem na polícia.

"Ela conheceu uma garota de São José da Laje e essa passou 10 dias na casa da Vitória no Mato Grosso do Sul. Aí agora ela quis visitá-la em São José da Laje, mas era envolvida com drogas. Estamos fazendo todas as investigações, já ouvimos pessoas envolvidas no crime, mas pedimos a sociedade que nos ajude também", completou Gusmão.

No dia do achado do corpo de Vitória, a jovem estava vestindo blusa preta, short jeans e sandália preta, com marcas de sangue na perna esquerda e na cabeça.

