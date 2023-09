Sul-mato-grossense morre em acidente de moto em rodovia do Paraná

Dieisy Daniela da Silva Souza, de 28 anos, morre em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (15) envolvendo uma motocicleta e um caminhão-tanque na PR-182, região de Diamante do Norte, no Paraná. O companheiro dela, de 28 anos, foi socorrido em estado grave.

A vítima foi socorrida por um helicóptero do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Maringá.

Segundo o site Terra Mix Notícias, a mulher e o homem estavam em uma motocicleta Honda CG-160 e ao realizarem uma curva, colidiu frontalmente contra uma carreta com placas de Belo Horizonte. O motorista nada sofreu.

Ainda conforme as informações, a condutoria teria perdido a direção da motocicleta e invadido a pista, via no qual estava a carreta.

Além do SAMU Aéreo, a ocorrência também mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Científica.

