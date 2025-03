O sul-mato-grossense Sebastião Ferreira da Silva, de 65 anos, foi encontrado morto em um sítio em São Francisco do Guaporé, em Rondônia, nesta segunda-feira (10). A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de homicídio.

Conforme detalhes do site MS News, a Polícia Militar foi acionada e no final da manhã, encontrou o idoso caído no chão, com marcas pelo corpo e vestígios de sangue ao redor da residência.

Quem teria chamado as autoridades foi o irmão da vítima, que relatou ter sido informado sobre a situação por um trabalhador do sítio.

Ainda segundo o site, o trabalhador afirmou para o irmão de Sebastião que tinha ido até o curral alimentar os peixes e procurar pelo idoso, quando se deparou com a vítima caída, se aproximando e constatando que não havia mais sinais vitais.

Após a perícia, o corpo foi liberado para os trâmites legais. Segundo familiares e conhecidos da vítima, não havia registros de ameaças ou desavenças anteriores.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.

