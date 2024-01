Sul-mato-grossense 'nasce de novo' em acidente que fez carro partir ao meio em Goiás

Morador de Chapadão do Sul 'nasceu de novo' após sofrer um acidente de trânsito, nesta quarta-feira (24), e ter seu carro partido ao meio. Mesmo com a cena impactante, o sul-mato-grossense sobreviveu ao grave sinistro que aconteceu na rodovia GO-050, em Chapadão do Céu, divisa com Mato Grosso do Sul.

Informações divulgadas pelo site O Correio News apontam que o motorista estava em um Volkswagen Voyage e seguia até a cidade do interior de Goiás, quando tentou realizar uma ultrapassagem em uma caminhonete Chevrolet S-10, quando se deparou com uma Dodge Ram que vinha no sentido contrário.

Para tentar evitar a colisão frontal, o sul-mato-grossense tentou voltar para a faixa em que estava, acertando a lateral da S-10, fazendo ele perder o controle do Voyage e ser atingido em cheio pela Dodge Ram. Devido ao forte impacto, o veículo de passeio se partiu ao meio.

Após o acidente, o morador de Chapadão do Sul foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Santa Luzia, em Chapadão do Céu, e, apesar da dinâmica, a vítima está com estado de saúde estável e apresenta apenas ferimentos no rosto.

O condutor da Dodge Ram também perdeu o controle da direção e foi parar no meio da vegetação existente nas margens da rodovia, mas ele apresentava ferimentos leves. Já o motorista da S-10, nada sofreu.

