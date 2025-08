Suspeita de enriquecimento ilícito na Prefeitura de Pedro Gomes é alvo de inquérito

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000654-4 para investigar possível enriquecimento ilícito de um servidor da Secretaria Municipal de Finanças de Pedro Gomes.

O servidor investigado é Roosevelt Teodoro da Silva Filho. A abertura do inquérito foi publicada no Diário Oficial nº 3.417. O procedimento está sob responsabilidade do promotor de Justiça Marcos André Sant’Ana Cardoso e tramita em sigilo. Por isso, o teor dos documentos não foi divulgado.

O JD1 Notícias tentou contato com Roosevelt Teodoro da Silva Filho para obter um posicionamento oficial sobre a abertura do inquérito civil. Até o momento, o servidor não confirmou se irá se manifestar a respeito do caso. O espaço segue aberto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também