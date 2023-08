Suspeito de executar o amigo em MG é preso na casa de familiares em Três Lagoas

Durante a manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Civil de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, prendeu um rapaz, de 18 anos, suspeito de ter assassinado a tiros seu amigo na cidade Iturama, em Minas Gerais. A data do crime não foi divulgada.

A prisão aconteceu após cumprimento de mandado e uma ação envolvendo o SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas e a Polícia Civil de Iturama, que havia representado pela sua prisão preventiva.

O crime aconteceu após o suspeito ter tido um desentendimento com a vítima e disparado um tiro na cabeça do amigo.

Após o homicídio, ele se escondeu na cidade sul-mato-grossense, onde os familiares do suspeito residem.

Após a prisão, o rapaz foi encaminhado para a delegacia, onde deve realizar o exame de corpo de delito e aguardar sua transferência para Minas Gerais.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também