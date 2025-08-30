Menu
Suspeito de atear fogo em adolescente será monitorado por tornozeleira em Dourados

Ele mantinha um "relacionamento" com a garota, de 14 anos, e foi preso enquanto tentava fugir para Bonito

30 agosto 2025 - 11h12Luiz Vinicius     atualizado em 30/08/2025 às 11h22
Perícia esteve no localPerícia esteve no local   (Dourados News)

Homem, de 37 anos, que não teve a identificação revelada, será monitorado por tornozeleira eletrônica após ser suspeito de atear fogo na 'namorada', uma adolescente de 14 anos. O caso aconteceu em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito foi preso enquanto tentava fugir para Bonito, mas foi localizado por uma equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Porém, foi solto após audiência de custódia.

Segundo o site Dourados News, o homem negou que tenha cometido o crime e explicou que se tratava de um acidente. A vítima, a adolescente, está internada na Santa Casa de Campo Grande em estado grave. A família denunciou o caso.

Na versão de familiares, o homem teria pegado uma garrafa de álcool, derramado no corpo da menor e na sequência, ateado fogo, causando ferimentos graves.

Ainda conforme o site local, o homem e a adolescente estavam morando juntos há três meses.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e segue sob investigação.

