Suspeito de atear fogo em adolescente será monitorado por tornozeleira em Dourados

Homem, de 37 anos, que não teve a identificação revelada, será monitorado por tornozeleira eletrônica após ser suspeito de atear fogo na 'namorada', uma adolescente de 14 anos. O caso aconteceu em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
O suspeito foi preso enquanto tentava fugir para Bonito, mas foi localizado por uma equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Porém, foi solto após audiência de custódia.
Segundo o site Dourados News, o homem negou que tenha cometido o crime e explicou que se tratava de um acidente. A vítima, a adolescente, está internada na Santa Casa de Campo Grande em estado grave. A família denunciou o caso.
Na versão de familiares, o homem teria pegado uma garrafa de álcool, derramado no corpo da menor e na sequência, ateado fogo, causando ferimentos graves.
Ainda conforme o site local, o homem e a adolescente estavam morando juntos há três meses.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e segue sob investigação.Reportar Erro