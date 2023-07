Suspeito de atirar cinco vezes e matar ex-mulher em Anastácio segue foragido

Saiba Mais Interior Ex-companheiro não aceita término e mata mulher a tiros em Anastácio

Júlio César Miranda ainda segue foragido após cometer um feminicídio em Anastácio - a 137 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde de domingo (23). Ele é o principal suspeito de atirar cinco vezes e matar a ex-mulher Adriana Pereira, de 36 anos, na frente da filha de 9 anos, no bar da família.

O caso aconteceu enquanto a mulher trabalhava no bar da família. Ela foi surpreendida com a chegada do ex-companheiro que não aceitava o término da relação e disparou diversas vezes contra ela.

Um dos tiros atingiu a cabeça e o restante teria acertado o pulmão. Adriana chegou a ser socorrida para o Pronto-Socorro de Aquidauana, cidade vizinha, mas morreu a caminho do hospital.

A criança, filha do casal, teria presenciado a cena e ficado em estado de choque.

Conforme noticiado pelo portal A Princesinha News, o ex-companheiro teria passado o domingo mandando mensagens e telefonando para a vítima, que recusava todas as solicitações. Após cometer o feminicídio, Júlio César fugiu em destino ignorado.

Esse é o 13° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul desde o início do ano. Somente neste mês de julho, já foram três vítimas de assassinos - a última foi a paraguaia Rocio Jazmin Espindola, de 29 anos, morte em Naviraí pelo ex-companheiro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Interior Ex-companheiro não aceita término e mata mulher a tiros em Anastácio

Deixe seu Comentário

Leia Também