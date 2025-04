Suspeito de caçar onças-pardas é preso e Civil vai investigar crimes em Camapuã

Saiba Mais Interior Abates de onças-pardas fazem PMA levar homem para a delegacia em Camapuã

A Polícia Civil de Camapuã, a 141 quilômetros de Campo Grande, vai investigar possíveis dois crimes praticados por um homem, de 37 anos, suspeito de caçar e abater duas onças-pardas em uma propriedade rural.

A investigação vai ajudar a entender se haveria destinação das peles ou se o crime era de caça.

Ele foi preso na última quinta-feira (24) por uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental), que após receber uma denúncia anônima, encontrou duas carcaças de onças-pardas na fazenda em que ele estava.

Vale ressaltar que a onça-parda é uma espécia ameaçada de extinção, sendo protegida pela legislação brasileira, transformando assim, a caçada e o abate em crimes ambientais. A PMA ainda ressalta que o episódio não tem qualquer relação com o ataque da onça-pintada no Pantanal.

"O crime ambiental de caça ilegal de animais silvestres tem atenção do Governo do Estado, e por isso foi intensificado o policiamento ambiental em todo o Mato Grosso do Sul, com foco na repressão à caça ilegal e no fortalecimento das ações de educação ambiental executadas em propriedades rurais, estradas e pontos turísticos", destaca a nota do Governo de Mato Grosso do Sul.

Abates de onças-pardas fazem PMA levar homem para a delegacia em Camapuã

