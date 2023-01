Suspeito de esfaquear rapaz em Caarapó é preso e faca apreendida

Um homem, de 37 anos, suspeito de ter esfaqueado um rapaz, de 28 anos, na segunda-feira (9), foi preso pela Polícia Civil de Caarapó na tarde de terça-feira (10). A faca usada no crime também foi apreendida e nela ainda havia vestígios de sangue.

A motivação teria sido uma discussão devido a drogas. Informações preliminares apontam que a vítima, buscando por drogas, iniciou uma discussão com o autor, atingindo-o com uma pedra. Momentos depois, armando-se com uma faca, o autor voltou ao local e confrontou a vítima, resultando-lhe lesões corporais na região do peito.

Segundo informado pela polícia, a vítima foi socorrida toda ensanguentada pelo Corpo de Bombeiros na Vila Planalto, em Caarapó, e encaminhada até o Hospital da Vida, conseguiu fazer a identificação do rapaz que detalhou os fatos.

Com as informações atualizadas, os policiais fizeram os levantamentos necessários e encontraram o suspeito em sua residência, que ao ser questionado sobre o caso, confessou a autoria e entregou a faca com as marcas do sangue, materializando uma situação flagrancial.

A vítima permanece internada, enquanto o agora autor, à disposição do Juízo da Comarca de Caarapó.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também