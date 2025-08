'Perereca', suspeito de espancar rapaz e deixá-lo desacordado, é preso em Tacuru

Adan Alisson da Silva Valenzuela, vulgo 'Perereca', de 31 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta terça-feira (5), após espancar brutalmente um rapaz, de 26 anos, e deixá-lo desacordado em via pública na cidade de Tacuru.

O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (4). As agressões foram feitas pelo homem e mais uma pessoa, que até o momento, identificada como 'Mamá' ou 'Mudinho' não foi localizado pelas autoridades.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe da vítima contou que as agressões ocorreram após o filho sair de casa para ir a uma festa. Ele permanece internado no Hospital Municipal São Sebastião.

Conforme divulgado pela instituição, policiais iniciaram as diligências logo pela manhã de terça-feira e conseguiram localizar um dos agressores.

O suspeito foi formalmente indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e encontra-se custodiado, à disposição da Justiça. O caso segue em investigação para entender a motivação para o crime.

O registro foi feito como tentativa de homicídio.

