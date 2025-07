Suspeito de estuprar criança em aldeia é preso em Dourados

Homem, de 23 anos, foi preso em flagrante no início da noite desta sexta-feira (18), após ser acusado de estuprar uma menina, de 11 anos, na Aldeia Bororó, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava caminhando pela região e foi abordada pelo suspeito, próximo a um campo de futebol. Segundo o site Dourados News, o indivíduo tentou manter relações sexuais com a criança.

No entanto, a vítima conseguiu fugir das garras do suspeito e relatou o episódio a família, que comunicou as lideranças indígenas. Rapidamente o rapaz foi encontrado e detido.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito levado para a delegacia.

Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

