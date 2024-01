Suspeito de incendiar casa com crianças morre em confronto com o Garras em Sidrolândia

Suspeito de ter incendiado a casa da ex-namorada com duas crianças dentro, no ano passado, em Sidrolândia, morreu durante um confronto com policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros), logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (24).

O indivíduo seria Lucas Cáceres Kempener, de 24 anos, que chegou a ser preso em Nioaque em uma oportunidade, mas recebeu liberdade provisória da Justiça de Mato Grosso do Sul, no dia 10 de dezembro do ano passado.

Segundo informações preliminares do site Sidrolândia News, o suspeito teria resistido a prisão, quando reagiu e houve o confronto com os policiais civis. Ele chegou a ser socorrido para a unidade hospitalar, mas não resistiu e faleceu no hospital.

A Polícia Civil deve se manifestar em breve sobre o episódio e qual teria sido o motivo que levou os policiais a efetuarem a prisão de Lucas.

Em relação ao episódio do incêndio, o indivíduo teria ateado fogo na residência da ex-companheira e naquele momento estavam as crianças de 3 e 10 anos, que sofreram queimaduras de segundo e terceiro grau, onde continuam internadas na Santa Casa de Campo Grande.

