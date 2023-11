Suspeito de matar adolescente em briga nega uso de soco-inglês em Três Lagoas

Sadraque Aragão Chagas, de 19 anos, apontado como principal suspeito de ter causado a morte do adolescente Paulo Sérgio Ramos dos Santos, de 17 anos, durante uma briga generalizada em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, disse em seu depoimento que não teria utilizado o soco-inglês.

Além disso, em sua versão, afirmou que não teria tido a intenção de acertar o soco que pegou no lado esquerdo da cabeça da vítima. Por esses motivos, sua família estaria sendo ameaçada - um episódio da casa da família do suspeito ser alvejada foi registrado dias depois da confirmação da morte de Paulo.

Conforme o site JP News, o delegado Eduardo Cavanha explicou que a investigação ainda precisa definir dois pontos para ser finalizado o inquérito: se Sadraque realmente usava um soco-inglês, caracterizado como arma branca, e se haviam mais pessoas envolvidas no crime.

"Para saber se houve a utilização do ‘soco-inglês’ ou outra arma branca dependemos de elementos e materiais que são resultados de laudos periciais que ainda não foram concluídos", afirmou.

Nos últimos dias, a defesa do suspeito entrou com um pedido de liberdade provisória, mas houve a negativa por parte da Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele continua preso após ser preso quando se apresentou na delegacia da cidade.

