Suspeito de matar dono de pizzaria morre em confronto com a PM em Sonora

Saiba Mais Interior JD1TV: Dono de pizzaria é morto a tiros por dupla em motocicleta em Sonora

Criminoso identificado apenas como 'Sem Fronteiras', integrante de uma facção criminosa, morreu na tarde deste domingo (21) após entrar em confronto com a Polícia Militar em Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande. Ele era o suspeito de matar o dono de uma pizzaria na cidade.

O caso é referente a morte de Tiago Valdecir Sandrin, de 38 anos, que teria sido assassinado por engano no atentado que aconteceu na noite deste sábado (20), quando dois homens em uma motocicleta, um deles sendo 'Sem Fronteiras', dispararam diversas vezes contra o comércio.

Após tomarem conhecimento da situação, a Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram diligências com intuito de encontrar os suspeitos do crime e ao analisarem as câmeras de segurança, notaram que um veículo estava dando suporte para os atiradores, segundo o site Edição MS.

Logo as forças policiais tomaram conhecimento de que havia uma movimentação suspeita em uma residência na rua dos Buritis, no centro de Sonora. Por lá, testemunhas teriam visualizado o mesmo carro que deu apoio aos criminosos na execução.

Durante as investigações e confirmando todas as informações possíveis, a Polícia Civil acionou a Polícia Militar para ajudar na varredura da casa, quando houve o confronto. 'Sem Fronteira' utilizava uma pistola de calibre 9 milímetros, a mesma usada no atentado na pizzaria.

Além disso, no imóvel, foi encontrada uma arma de calibre 12, munições ao lado de um colchão e várias drogas. Pelo menos seis pessoas teriam sido presas em flagrante na ação policial.

Relembre - Informações e os vídeos foram divulgados pelo site O Portal PNews, que apontou que o atentado aconteceu por volta das 22h20. Eles chegaram em uma motocicleta e assim que visualizaram um funcionário do lado de fora, passaram a efetuar os disparos.

Durante a noite de sexta-feira (19), uma tabacaria também já teria sido alvo dos suspeitos, que possivelmente integram uma facção criminosa. Tiago Sandrin foi atingido pelos disparos mesmo estando do lado de dentro do estabelecimento. Ele foi socorrido pelos funcionários e encaminhado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu e faleceu após dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Civil iniciou a investigação para elucidar o crime e uma das linhas apontadas é que o proprietário da pizzaria tenha morrido por engano. Isso porque um dos funcionários do estabelecimento teria relação próxima com a facção.

Saiba Mais Interior JD1TV: Dono de pizzaria é morto a tiros por dupla em motocicleta em Sonora

Deixe seu Comentário

Leia Também