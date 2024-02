Suspeito de matar mulher em Ponta Porã fugiu para a Argentina

A Polícia Civil de Ponta Porã conseguiu a identificação do suspeito de matar Vicência dos Santos, de 46 anos, no dia 9 de fevereiro. Após as investigações, apontou-se como Pedro Leonardo Domingues Verão, de 28 anos, que fugiu para a Argentina.

Segundo a investigação, o suspeito morava no país vizinho e esteve na cidade sul-mato-grossense para visitar familiares, mas após a prática criminosa, ele retornou para a Argentina.

A polícia ouviu testemunhas, coletou informações anônimas e coletou imagens de câmeras de segurança para chegar ao desfecho da investigação. Ele conheceu Vicência em um bar da cidade.

Com a finalização da investigação, foi expedido um mandado de prisão e deferido pelo judiciário na última sexta-feira (16) e ele é considerado foragido e procurado.

A Polícia Civil de Ponta Porã, inclusive, pede auxílio da população para o recebimento de informações que levem ao paradeiro do suspeito. O anonimato é garantido e as denúncias podem ser feitas pelo (67) 99639-2747.

