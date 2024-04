Suspeito de matar namorada a tiros fugiu levando celular dela em Iguatemi

Saiba Mais Interior De joelhos, cabeleireira é assassinada a tiros e namorado é suspeito em Iguatemi

Clewerson Pereira de Oliveira, o 'Clevinho', principal suspeito de assassinar a tiros sua namorada, a cabeleireira Aline Mayara Boni, de 24 anos, nesta segunda-feira (29), em Iguatemi, fugiu do local levando o celular da vítima.

A informação foi publicada pelo portal AquiAgora.net, do Paraná, que foi um dos primeiros portais a noticiar a tragédia de mais um feminicídio em Mato Grosso do Sul, também devido à proximidade dos dois estados.

Como noticiado anteriormente, testemunhas disseram para a polícia que ouviram pelo menos quatro disparos e assim que saíram na rua, visualizaram Clevinho, como o suspeito é conhecido, colocando a arma na cintura e subindo em uma motocicleta Honda Titan para fugir do local na companhia de um comparsa.

A cabeleireira foi encontrada caída de bruços no gramado aos fundos da residência bairro Waloszek Konrad. Ela foi atingida por pelo menos dois disparos na cabeça, que provocaram exposição de massa encefálica.

A Polícia Civil investiga o caso registrado como feminicídio e foi informado na manhã desta terça-feira (30), que as autoridades estão em diligências na busca pelo suspeito e o comparsa que deu auxílio para a fuga.

Aline era natural de Pato Bragado, no interior do Paraná, e estava residindo atualmente em Iguatemi. Ela tinha um filho pequeno e várias fotos publicadas com ele em suas redes sociais.

