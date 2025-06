Suspeito de matar rapaz morre em confronto com a PM em Água Clara

Saiba Mais Interior Jovem é morto com tiro na cabeça em Água Clara; suspeito de cabelo azul é procurado

Felipe Gabriel dos Santos Alencar, de 19 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar neste domingo (22), em Água Clara. Ele era o principal suspeito de cometer um homicídio e uma tentativa de homicídio no dia anterior na cidade.

A vítima em questão era Wender Eridielson da Silva, de 20 anos. O outro homem, de 48 anos, ficou ferido na ação criminosa cometida por Felipe.

Segundo o site 24H News MS, o suspeito estava usando uma motocicleta e se escondia na área rural do município. Com a aproximação da equipe da Polícia Militar, Felipe decidiu descer da motocicleta.

Ele logo sacou o revólver, de calibre 38, em direção aos militares, que se viram obrigados a reagir a injusta agressão, onde atiraram e acertaram o tórax do acusado. O indivíduo que estava com Felipe no momento conseguiu fugir.

O indivíduo do cabelo azul foi socorrido ainda com vida pelos policiais e levado até o Hospital Municipal de Água Clara, mas após dar entrada na unidade hospitalar, ele morreu em razão do ferimento.

O caso - Conforme o portal Diário Popular, Wender havia ido até a fábrica de manilhas de propriedade de Gilberto buscar um objeto. Ambos carregaram o veículo e saíram juntos do local.

Porém, durante o trajeto, foram surpreendidos pela presença do suspeito, que abriu fogo contra Wender, atingindo-o na cabeça e ferindo Gilberto com um disparo que pegou de raspão no pescoço e outro que perfurou o braço.

Mesmo ferido, o homem dirigiu até a própria residência com o jovem ferido, pediu ajuda para a esposa e depois, seguiram em direção ao Hospital Municipal de Água Clara. Gilberto recebeu os atendimentos e não corre risco, mas Eridielson não resistiu e faleceu no hospital.

