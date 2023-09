Suspeito de matar torcedor em final da Copa do Brasil é preso em Paranaíba

Durante a tarde de terça-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal prendeu na BR-158, em Paranaíba, o suspeito de ter assassinado o torcedor de uma organizada Valdir Feitoza de Almeida, de 27 anos, durante o jogo da final da Copa do Brasil. O crime aconteceu no último domingo (24), na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A prisão aconteceu enquanto os policiais rodoviários realizavam uma fiscalização na região e suspeitaram de um veículo e realizaram a abordagem. Nele, estavam o condutor que realizava corridas por meio de aplicativo e o passageiro.

Enquanto era realizado a checagem e a abordagem, o suspeito, de 38 anos, conseguiu fugir em direção a uma vegetação existente as margens da rodovia. Dessa forma, a PRF pediu apoio da Polícia Militar para fechar o cerco e conseguir capturá-lo, o que não demorou muito para acontecer.

Quando questionado, ele confessou ter cometido o crime e os policiais verificaram que já havia um mandado de prisão temporário em desfavor ao suspeito.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba e a Polícia Civil de São Paulo foi informada sobre a prisão, onde fará o recâmbio do indivíduo.

Valdir Feitoza foi morto após o término a final da Copa do Brasil, onde o São Paulo foi campeão contra o Flamengo. Segundo testemunhas, a briga começou no primeiro tempo da partida.

O autor teria sido agredido por Valdir e outros torcedores com capacetes. Após o final da partida, o homem retornou armado com uma escopeta calibre 12 e atirou contra Valdir, que morreu no local.

