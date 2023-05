Suspeito de 'vender' a filha por R$ 50 em MS é preso após descumprir medida protetiva

Um homem, de 60 anos, suspeito de ter comercializado a filha, de 13 anos, para que outras pessoas abusassem dela pela quantia de R$ 50 em Laguna Carapã, foi preso na tarde desta sexta-feira (12) por descumprir uma medida protetiva e feito ameaças.

Conforme o site Dourados News, o idoso estava proibido de se aproximar da casa onde a adolescente mora com sua ex-esposa.

Quem denunciou o descumprimento foi o Conselho Tutelar, que por volta das 16h, recebeu a informação de que o suspeito estaria transitando próximo à residência da vítima. A Polícia Militar foi acionada para realizar rondas e acabou entrando o suspeito.

Inicialmente, ele negou que estivesse descumprido a medida protetiva. Ele foi detido e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

O caso foi divulgado no dia 3 de maio, quando um homem, de 62 anos, foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, após ter pagado por duas vezes para o pai da adolescente o valor de R$ 50 e cometer os abusos na vítima.

Na época, a adolescente precisou tomar medicamentos para não engravidar.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também