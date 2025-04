Suspeito mata rapaz a facadas, fere irmão dele e foge após briga em Corumbá

Giovani da Costa Coelho, de 24 anos, foi assassinado a facadas na madrugada deste sábado (26), durante uma briga no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O irmão dele, de 25 anos, também ficou ferido. O suspeito fugiu do local.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, os irmãos foram atacados na rua Sete de Setembro, por volta das 3h20, por um indivíduo alto, moreno, que usava boné preto, camiseta cinza escura e bermuda jeans.

A motivação para a briga não foi detalhada. Giovani foi atingido por vários golpes e não resistiu, morrendo antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já o irmão, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar, com ferimentos no rosto e no braço esquerdo.

Para as autoridades, já na unidade hospitalar, o irmão de Giovani relatou que o suspeito é conhecido na região e que havia trabalhado com ele em uma fazenda.

O caso foi registrado como homicídio simples consumado e homicídio simples.

