Suspeito passa a mão em mulher e tenta agredir marido dela em Sidrolândia

Durante o final de semana, uma mulher, de 31 anos, foi importunada sexualmente por um suspeito em uma área rural de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. O indivíduo, armado com duas armas, ainda tentou agredir o marido da vítima, mas logo após os fatos, fugiu do local e não foi localizado.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação na festa do laço comprido e ao falarem com testemunhas sobre o caso, ouviram que o suspeito deu tapas nas nádegas da mulher e que isso gerou uma confusão, pois o marido dela tentou tirar satisfação com o homem.

Segundo o site Noticidade, a mulher se sentiu ameaçada após ter as nádegas tocadas pelo homem, pois notou que ele estava armado. O marido agiu para defendê-la e tirar satisfação, mas quase foi agredido pelo suspeito, que fugiu ao ficar nervoso.

Antes da fuga, ele foi desarmado por testemunhas, mas conseguiu se desvencilhar do grupo com auxílio de amigos, dizendo ainda que voltaria para o local novamente armado.

Ao se dirigir para a casa do suspeito, a polícia conversou com a esposa do homem que relatou que ele não estava em casa e também não possuía outra arma de fogo. Foi feito uma vistoria no imóvel, mas nada localizado.

As armas foram apreendidas com as munições e entregue na delegacia, onde o caso foi registrado como importunação sexual, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Deixe seu Comentário

Leia Também