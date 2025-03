Suspeitos de matarem idoso e levarem dinheiro dele são presos em Dourados

Ricardo da Silva Janoski, de 20 anos, Henrique Eduardo Cassiano Ortiz, de 19 anos, Odair Ramos dos Anjos, de 20 anos e uma adolescente, de 17 anos, foram detidos sob a suspeita de participar do latrocínio cometido contra Antônio Pedroso da Silva, de 72 anos.

A prisão dos maiores e a apreensão da menor aconteceu nesta segunda-feira (10). A vítima estava desaparecida desde o último final de semana em Novo Horizonte do Sul.

O crime envolveu uma transferência via Pix no valor de R$ 37 mil e teria sido premeditado, resultando na morte do idoso.

Conforme o site Dourados News, Antônio teria sido atraído pela adolescente e após isso, foi assassinado. Depois do crime, o valor foi transferido e eles abandonaram o carro da vítima, um Fiat Uno, em Jateí, após baterem ele.

Até o momento, o corpo de Antônio não foi localizado, mesmo com a indicação por parte do grupo.

